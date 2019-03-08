Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире

Наступила пятница, и «Гудисон Парк» не шумит. На улице пусто, в пабе «Уилсоу» не шумят завсегдатаи, никто не спешит занять свои места на трибуне. Никакого шума, никаких толп в сине-белых футболках. На парковке почти нет машин. Идёт дождь.

Стадион – это дом, но только иногда. Бывают места, которые оживают только в некоторые выходные, как «Гудисон Парк» во время Мерсисайдского дерби. В остальное время он никак о себе не напоминает. Не здесь сосредоточивается жизнь клуба – футболом, как правило, занимаются в одном месте, а бизнесом – в другом. В случае «Эвертона», тренировки проходят на «Финч Фарме», а работа кишит в Ливер Билдингс, что находится в прибережной части города, куда «ириски» переехали ещё в прошлом году. Именно здесь заключаются спонсорские соглашения, продаются футболки и сезонные абонементы. Для болельщиков клуб – это команда, предпочтительно успешная. Для владельцев – бизнес, предпочтительно прибыльный.

На самом деле клуб больше, чем сумма его составляющих: есть и другой его аспект, который не касается ни стадиона, ни офисных помещений. Этот аспект затрагивает улицы вокруг арены, школы по всему Ливерпулю и даже самые запущенные районы Мерсисайда.

На улице напротив «Гудисона» детишки играют на «Круифф Корт» - небольшом искусственном футбольном поле, окружённом металлической клеткой. Оно было построено совместно с Фондом Йохана Круиффа. Здесь подрастающее поколение набирается опыта и прислушивается к советам учителей и тренеров «Эвертона», облачённых в рубашки-поло.

А за углом бывший рабочий клуб переживает вторую жизнь: теперь здесь собираются ветераны, которые посвящают своё утро воспоминаниям о старом «Эвертоне» и Ливерпуле, неспешно попивая чай и закусывая тортом. Пет ван ден Гау – в прошлом неуступчивый защитник – разносит кофе. На Гудисон роуд «Эвертон» купил три дома, которые трансформировал в центры социально-медицинской помощи для тех, кому больше некуда податься. Двери здесь всегда открыты, и всегда найдётся тот, кто готов выслушать. В холодильнике всегда есть еда.

У всех клубов есть подобные социальные программы, но мало кто в этом плане сравнится с «Эвертоном». Приобретённая недвижимость стоила ему больше 10 млн. долларов, а ежегодный бюджет составляет 4 млн. долларов. Клуб нанимает 125 работников и 145 волонтёров. Программа касается более 200 локаций – это и школы, и молодёжные клубы, и общественные центры…

В Ливерпуле едва ли найдётся место (и особенно на территории вокруг «Гудисон Парка» и «Энфилда»), которого не коснулась заботливая рука клуба. Что уж там, даже самые неблагополучные места Великобритании прекрасно знают работников и волонтёров в синем.

Впрочем, Великобританией всё не обходится – в других странах «синие» отвечают за более чем 40 социальных программ, затрагивая всё – от душевного здоровья до организованной преступности. В год «ириски» помогают более 20 тыс. людей. В прошлом году «Эвертон» выиграл грант в 700 тыс. фунтов в попытке противостоять засилью банд. 150 образовательных учреждений по всему городу связаны с командой, и в сентябре 2015 года «Эвертон» стал первым клубом с собственной школой.

Уже больше десяти лет «ириски» гордо величают себя Народным клубом – термином, который когда-то изобрёл Дэвид Мойес. Экс-тренер здесь давно уже не работает, но баннеры, шарфы и постеры с фразой до сих пор попадаются на глаза. В попытке найти отличия от более богатого соседа Мойес нашёл ёмкое и правдивое определение, которое запало в душу горожанам.

«Наши фанаты придают большое значение этому образу. И мы должны быть достойными такого ярлыка. Речь идёт не о корпоративной социальной программе – это долгосрочная стратегия и большая часть самой сущности «Эвертона», – считает исполнительный директор Денис Барретт-Баксендейл. Её слова только подтверждает тот факт, что до своего повышения Денис работала не в коммерческом подразделении, а в социальном.

И дело даже не в размахе того, что проделывает «Эвертон», а в отсутствии каких-либо ограничений. То, чем занимается клуб, «отпугивает» большинство других. Сью Грегори – ответственная по связям с молодёжью – вспоминает, как представители других клубов поражались, на что идёт «Эвертон»: «Всего лишь футбольный клуб» был готов работать с осуждёнными преступниками, наркоторговцами и членами банд. «Можно сказать, что клуб постоянно рискует своим брендом».

Но Барретт-Баксендейл уверена, что риск того стоит. «Мы работаем над разрешением таких задач по той причине, что они актуальны для всего Мерсисайда». В команде её поддерживают: в начале сезона все футболисты официально согласились помогать с активной общественной деятельностью. Бывает даже так, что игроки не спешат возвращаться на футбольное поле – например, Том Дэвис, полузащитник, уже заявлял, что только рад работать столько, сколько нужно, и вообще, он слишком занят «раскрашиванием единорогов».

И Грегори со своими подчинёнными и волонтёрами прекрасно понимает, как это важно. С трагедиями сталкивается огромное количество семей: подростков заставляют продавать наркотики родители в долгах, а дети забивают карманы едой в общественных центрах в надежде, что вечером не придётся голодать. По мнению представителей клуба, у «Эвертона» попросту нет права игнорировать эти проблемы. Нужно не позёрство, а реальные действия, которые приносят результаты. «Это наше сообщество. Это наши проблемы. И у нас есть свой девиз – «давайте попробуем что-то изменить».

Для кого-то легкоузнаваемый герб «Эвертона», на котором изображена местная достопримечательность башня принца Руперта, является просто символикой футбольной команды. Для других это символ надежды и, главное, приверженности своему городу. Даже многие фанаты «Ливерпуля» принимают участие в программах «Эвертона».

«Народ доверяет гербу. Он оказывает на них сильное влияние – к нему тянешься», – подтвердил Ричард Кеньон, ответственный за программу Everton in the Community.

Многие слишком горды, чтобы согласиться на государственную помощь, или слишком зажаты, чтобы раскрыться перед школьным директором. Но все они доверяют силуэту башни на синем фоне. Кто знает, что там будет с правительством – «Эвертон» же не денется никуда.

«Мы всегда здесь. Может, в какой-то год школьники сдружатся со своим учителем, но они растут, и всё меняется. Мы же всегда здесь, и наша связь с ними всегда крепка», – говорит Грегори. Всё это является настоящей душой команды. Эти победы также важны, как триумфы на поле – а может даже и того важнее. Неподалёку от «Гудисон Парка» находится один из самых скромных проектов «Эвертона» – небольшой клочок земли, на котором развели огород. «Эвертон» создал его в надежде, что дети из ближайших домов примут участие в благоустройстве – несмотря на опасения, что быстро его погубят вандалы. Прошло уже несколько месяцев, а огород всё ещё тут – в идеальном состоянии.

Юрий Сергеев

