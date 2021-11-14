Дани Алвес может принять участие в ЧМ-2022

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Дани Алвес может принять участие в ЧМ-2022Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский футболист "Барселоны" Дани Алвес может сыграть в составе национальной сборной Бразилии на ЧМ-2022, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, главный тренер бразильской сборной Тите рассматривает вариант с вызовом Алвеса и 33-летнего хавбека "Коринтианса" Ренату Аугусту. Наставник считает, что опытные футболисты могут вписаться в тактические построения команды.

Напомним, что на этой неделе Алвес подписал контракт с "Барселоной" до конца текущего сезона с возможностью продления на еще один год.

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