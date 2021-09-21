Дани Ольмо хочет вернутся в "Барселону"

Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "РБ Лейпциг" Дани Ольмо может сменит клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, испанцу очень нравится идея возвращение в "Барселону".

По информации источника, игрок находится в трансферном списке каталонцев, который одобрил лично президент клуба Жоан Лапорта.

Романо добавляет, что "нужно будет посмотреть, продолжится ли эта операция в зимнее трансферное окно".

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