Дани Ольмо хочет вернутся в "Барселону"

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Дани Ольмо хочет вернутся в "Барселону"Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "РБ Лейпциг" Дани Ольмо может сменит клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, испанцу очень нравится идея возвращение в "Барселону".

По информации источника, игрок находится в трансферном списке каталонцев, который одобрил лично президент клуба Жоан Лапорта.

Романо добавляет, что "нужно будет посмотреть, продолжится ли эта операция в зимнее трансферное окно".

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