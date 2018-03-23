Даниэль Фаватто - дочь Ромарио

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Даниэль Фаватто - дочь РомариоНедавно чемпион мира 1994-го года в составе сборной Бразилии Ромарио заявил, что намерен баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро. Однако сегодняшнее наше внимание будет приковано не к этому событию, и даже не к его сыну Ромариньо, который выступает за "Фигейренсе", а к его дочери Даниэль Фаватто.

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3 Гама 11 19
4 Сейландия 11 19
5 Бразилиа 11 16
6 СЕ Санта Мария 11 15
7 Унаи Итапуа 11 15
8 Собрадиньо ЕК 11 14
9 Taguatinga 11 13
10 Formosa 11 11
11 Planaltina 11 4
12 Cruzeiro DF 11 2
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