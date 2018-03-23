Даниэль Фаватто - дочь Ромарио
Недавно чемпион мира 1994-го года в составе сборной Бразилии Ромарио заявил, что намерен баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро. Однако сегодняшнее наше внимание будет приковано не к этому событию, и даже не к его сыну Ромариньо, который выступает за "Фигейренсе", а к его дочери Даниэль Фаватто.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лусиания
|11
|25
|2
|Бразильенсе
|11
|21
|3
|Гама
|11
|19
|4
|Сейландия
|11
|19
|5
|Бразилиа
|11
|16
|6
|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
|11
|14
|9
|Taguatinga
|11
|13
|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
|11
|4
|12
|Cruzeiro DF
|11
|2