Даниэл Карвальо высказался о расизме в российском футболе
Фото: инстаграм Каврвальо/Автор неизвестен
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о расизме в российском футболе.
"Первым темнокожим игроком в истории ЦСКА был Чиди Одиа. Его освистывали даже собственные фанаты.
Расизм существовал в российском футболе и существует до сих пор.
Когда в ЦСКА перешел Вагнер Лав, к нему тоже отнеслись с подозрением. Но он забил в первом же матче, а потом забивал еще и еще. Он стал символом борьбы с предрассудками.
Хоть я и был первым иностранцем, которого выбрали лучшим игроком сезона, у Вагнера гораздо более красивая история в клубе", – сказал Карвальо.
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