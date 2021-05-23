Фото: инстаграм Каврвальо/Автор неизвестен

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о расизме в российском футболе.

"Первым темнокожим игроком в истории ЦСКА был Чиди Одиа. Его освистывали даже собственные фанаты.

Расизм существовал в российском футболе и существует до сих пор.

Когда в ЦСКА перешел Вагнер Лав, к нему тоже отнеслись с подозрением. Но он забил в первом же матче, а потом забивал еще и еще. Он стал символом борьбы с предрассудками.

Хоть я и был первым иностранцем, которого выбрали лучшим игроком сезона, у Вагнера гораздо более красивая история в клубе", – сказал Карвальо.

Также не пропустите: "Интер" продемонстрировал лучший результат по набору очков с 2007 года. | http://soccernews.ru