Давид Сильва готов продлить контракт с "Реал Сосьедадом"

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Давид Сильва готов продлить контракт с "Реал Сосьедадом"Фото: инстаграм Давида Сильвы/Автор неизвестен

Испанский полузащитник Давид Сильва готов продолжить свои выступления за "Реал Сосьедад", сообщает издание ElDesmarque.

По информации источника, у Сильвы заканчивается контракт в конце нынешнего сезона, однако он чувствует себя очень комфортно в Сан-Себастьяне и готов продлить контракт с "чури урдин".

Давид Сильва рассказал, что ему понравилось в "Реале": "Они играют в очень хороший футбол, это трудолюбивая команда, но меня действительно удивило, как в "Реале" придают важность образованию в карьере. Это очень хорошо для такого клуба. Мне понравился их стиль игры. Иманол в этом отношении смелый и всегда хочет держать мяч".

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