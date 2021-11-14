Давид Сильва готов продлить контракт с "Реал Сосьедадом"
Фото: инстаграм Давида Сильвы/Автор неизвестен
Испанский полузащитник Давид Сильва готов продолжить свои выступления за "Реал Сосьедад", сообщает издание ElDesmarque.
По информации источника, у Сильвы заканчивается контракт в конце нынешнего сезона, однако он чувствует себя очень комфортно в Сан-Себастьяне и готов продлить контракт с "чури урдин".
Давид Сильва рассказал, что ему понравилось в "Реале": "Они играют в очень хороший футбол, это трудолюбивая команда, но меня действительно удивило, как в "Реале" придают важность образованию в карьере. Это очень хорошо для такого клуба. Мне понравился их стиль игры. Иманол в этом отношении смелый и всегда хочет держать мяч".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14