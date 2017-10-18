Полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты.

На это, как информирует The Telegraph, намекнул агент 26-летнего хавбека Патрик Де Костер, раскрывший размер нового возможного оклада своего клиента: "Зарплата Де Брюйне? Я не могу этого сказать. Но если вы знаете, сколько Неймар и Мбаппе получают в ПСЖ, вы можете получить примерные цифры".

Напомним, Де Костер считает, что Де Брюйне способен выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru