Де Брюйне может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты

Теги манчестер ситикевин де брюйнекилиан мбаппенеймарпсж

Де Брюйне может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планетыПолузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты.

На это, как информирует The Telegraph, намекнул агент 26-летнего хавбека Патрик Де Костер, раскрывший размер нового возможного оклада своего клиента: "Зарплата Де Брюйне? Я не могу этого сказать. Но если вы знаете, сколько Неймар и Мбаппе получают в ПСЖ, вы можете получить примерные цифры".

Напомним, Де Костер считает, что Де Брюйне способен выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru

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