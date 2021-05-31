Де Йонг высказался о будущем Месси

Теги барселоналионель мессифренки де йонг

Де Йонг высказался о будущем МессиФото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

– Мне кажется, он счастлив в "Барселоне". Я действительно надеюсь, что Лео останется, потому что он помогает команде. Он до сих пор является лучшим игроком мира с отрывом.

– Вы говорите Месси оставаться?

– Не так прямо, но мы обсуждали все.

– Как вы себя чувствуете рядом с ним?

– Играть с Месси – особенные ощущения. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим игроком мира. Я ориентировался на него, а он такой скромный.

Если бы мне пришлось выбирать между игрой с Месси или игрой рядом с любым другим футболистом, то я в любом случае выбрал бы Месси. Было бы глупо сделать иной выбор. Это лучший игрок в истории, – сказал де Йонг.

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