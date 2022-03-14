Дембеле договорился с ПСЖ

Теги псжбарселонаусман дембелетрансферы

Дембеле договорился с ПСЖ

Фото: инстаграм Усмана Дембеле\Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле принял решение перейти в ПСЖ, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист согласовал с парижским клубом условия личнго контракта. Дембеле достанется ПСЖ бесплатно, так как его контракт с "Барселоной" истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Икарди может покинуть ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Фламенго" приобрел защитника "Локомотива"

"Фламенго" приобрел защитника "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов