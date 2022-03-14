Дембеле договорился с ПСЖ

Фото: инстаграм Усмана Дембеле\Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле принял решение перейти в ПСЖ, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист согласовал с парижским клубом условия личнго контракта. Дембеле достанется ПСЖ бесплатно, так как его контракт с "Барселоной" истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.

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