Дембеле договорился с ПСЖ
Фото: инстаграм Усмана Дембеле\Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле принял решение перейти в ПСЖ, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, футболист согласовал с парижским клубом условия личнго контракта. Дембеле достанется ПСЖ бесплатно, так как его контракт с "Барселоной" истекает в конце июня.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.
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