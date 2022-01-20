Дембеле не сыграет с "Атлетиком" по решению Хави

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле пропустит ближайший матч своей команды, сообщает Esport3.

По информации источника, решение о неучастии 24-летнего футболиста в игре 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" принял главный тренер Хави.

Это связано с нежеланием француза продлевать контракт на условиях клуба.

"Атлетик" примет "Барсу" сегодня в 23:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Контракт форварда с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня.

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