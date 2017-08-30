Дембеле: "С Умтити и Динем разговаривал о "Барселоне" на протяжении последних полутора лет"

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Дембеле: "С Умтити и Динем разговаривал о "Барселоне" на протяжении последних полутора лет"Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о своих приготовлениях к переходу в стан "сине-гранатовых".

"Я разговаривал с Умтити и Динем последние полтора года о "Барселоне". Когда же я недавно встретил Сэма, он сказал: "Пакуй свои чемоданы, потому что скоро мы станем с тобой одноклубниками", - цитирует 20-летнего футболиста Yahoo Sports.

Напомним, Дембеле рассказал о своих первых "шагах" в футболе. | soccernews.ru

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