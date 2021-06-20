Депай прокомментировал переход в "Барселону"

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Депай прокомментировал переход в "Барселону"Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай в своем твиттере поделился эмоциями о переходе в "Барселону".

"Мечтай по-крупному, парень. Мечтай по-крупному. Очень рад присоединиться к моему новому клубу!" – написал голландец.

Напомним, что 19 июня "Барселона" официально объявила о трансфере Мемфиса Депая. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Сейчас Депай выступает за свою национальную сборную на Евро-2020. В первых двух матчах игрок отличился одним голов в ворота Австрии.

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