Депутат Лебедев: "Лучше судья-трансгендер, чем наш Вилков"

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Депутат Лебедев: "Лучше судья-трансгендер, чем наш Вилков"Фото: Твиттер @ISRAELFA 
Депутат ГосДумы Игорь Лебедев высказался касательно информации о том, что в Израиле появилась первая судья-трансгендер.

"А какая разница, как человек себя определяет? Трансгендер, гомосексуал, бисексуал, лесбиянка — на качество судейства это никак не влияет, на футбол тоже. Главное, чтобы хорошо знал правила и был беспристрастным. А какой у человека гендер, национальность или цвет кожи — все равно.

Сможем ли увидеть такое в России? Думаю, да. Мир развивается и движется вперед. Если мы хотим оставаться в мировой повестке дня, то должны следовать тем вещам, которые принимаются в остальном мире. Лично я этого не приветствую, но отношусь спокойно, толерантно.

Если арбитр хочет изменить свой пол — пожалуйста. Хоть серьгу себе в одно место пусть вставит, мне все равно. Главное, чтобы судил хорошо. Уж лучше судья-трансгендер из Израиля, чем наш Вилков или кто-то еще", — заявил Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24.

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