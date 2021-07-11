Дети Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (видео)

Фото: инстаграм Антонеллы Рокуцци/Автор неизвестен

Дети нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси отреагировали на завоевание национальной командой Кубка Америки.

"Вперед Аргентина", - написала жена Месси Антонелла Рокуцци в своем инстаграме, выложив видео с их детьми - Тьяго, Матео и Чиро.

В финале Кубка Америки Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

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