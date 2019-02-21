Девушка дня: Дальма Марадона - дочь легенды футбола Диего Марадоны
Новой героиней нашей постоянной рубрики становится Дальма Марадона. У талантливых родителей талантливые дети. К футболу Дальма отношения не имеет, а вот карьеру актрисы строит успешно. Пожелаем ей удачи и познакомимся с самыми яркими фотографиями из инстаграма дочери легендарного аргентинца.
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