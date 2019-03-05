Девушка дня: Дилетта Леотта - итальянская телеведущая, которой симпатизировал Марио Балотелли

Дилетта Леотта с 2010 года покоряет итальянское телевидение. С 2016 года эффектная девушка ведёт передачи о футболе. Один из выпусков с её участием не остался без внимания известного форварда Марио Балотелли. Он признался, что программы с такой ведущей смотреть гораздо интереснее, чем любые другие ТВ-проекты. Чем же Дилетта так хороша? Давайте разбираться в нашей постоянной рубрике.

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