Девушка дня: Дилетта Леотта - итальянская телеведущая, которой симпатизировал Марио Балотелли

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Девушка дня: Дилетта Леотта - итальянская телеведущая, которой симпатизировал Марио Балотелли

Дилетта Леотта с 2010 года покоряет итальянское телевидение. С 2016 года эффектная девушка ведёт передачи о футболе. Один из выпусков с её участием не остался без внимания известного форварда Марио Балотелли. Он признался, что программы с такой ведущей смотреть гораздо интереснее, чем любые другие ТВ-проекты. Чем же Дилетта так хороша? Давайте разбираться в нашей постоянной рубрике.

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