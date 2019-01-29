Девушка дня: Эрика Чоперена - супруга одного из лучших футболистов мира Антуана Гризманна

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Девушка дня: Эрика Чоперена - супруга одного из лучших футболистов мира Антуана Гризманна

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн за последний год пережил много красочных моментов в своей карьере - это и победа в Лиге Европы с "матрасниками", и триумф на ЧМ-2018 в составе сборной Франции, и попадание в тройку лучших в борьбе за "Золотой мяч". 27-летний футболист - популярная персона, постоянно задействованная то в рекламе, то в каких-то светских мероприятиях. А вот его личная жизнь - это абсолютная противоположность. Жена нападающего Эрика Чоперена - тихая и скромная девушка, предпочитающая держаться подальше от объективов камер. Супруга Гризманна - детский психолог. Пара познакомилась в декабре 2011 года, когда Антуан выступал за "Реал Сосьедад", а летом 2017-го сыграла свадьбу. У них есть дочь Мия, а пока она подрастает, мы уделим внимание её прекрасной маме.

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