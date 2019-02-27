Девушка дня: Франческа Коста - мама хавбека "Ромы" Николы Дзаньоло, которая вас удивит

Полузащитник "Ромы" Никола Дзаньоло в текущем сезоне ураганом ворвался в Серию А. 19-летний футболист уже забил три гола и сделал две результативные передачи в итальянском первенстве. Однако прославился он не только своей игрой. Пристальное внимание общественности приковано к маме юного хавбека Франческе Косте. Ей 41 год, но ведёт себя женщина в лучших традициях молодёжи. Она увлекается соцсетями, много фотографируется, любит корчить гримасы. Сейчас убедимся в этом вместе в нашей постоянной рубрике.

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