Девушка дня: Лилия Заболотная - эффектная брюнетка, спасшая карьеру форварда "Зенита" Антона Заболотного

Антон Заболотный - неординарный футболист. Он долго не мог найти себя, скитался по клубам, а в сезоне 2016/17 выстрелил в "Тосно" и получил предложение от "Зенита". Глупо спорить, что его результативность оставляет желать лучшего. Однако тренеры ставят нападающего в состав, а это значит, что его игровые качества важны для команды. Сам Заболотный признаётся, что ему очень помогла жена Лилия. По словам Антона, без своей второй половинки он мог закончить карьеру, так толком её и не начав. Избранница форварда прекрасно выглядит, впрочем, её фотографии довольно сложно найти на просторах интернета. Аккаунты девушки в соцсетях закрыты от посторонних глаз, но мы постарались и накопали кое-что для нашей постоянной рубрики.

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