Девушка дня: Мишель Лакруа - супруга Кевина Де Брюйне

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне продолжает восстанавливаться от разрыва связок колена. Но бельгийский хавбек не унывает, ведь скоро его супруга Мишель Лакруа подарит ему второго ребенка. Чем не повод сделать избранницу хавбека "горожан" героиней нашей постоянной рубрики?

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