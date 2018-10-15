Девушка дня: Мишель Лакруа - супруга Кевина Де Брюйне
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне продолжает восстанавливаться от разрыва связок колена. Но бельгийский хавбек не унывает, ведь скоро его супруга Мишель Лакруа подарит ему второго ребенка. Чем не повод сделать избранницу хавбека "горожан" героиней нашей постоянной рубрики?
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11