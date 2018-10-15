Девушка дня: Мишель Лакруа - супруга Кевина Де Брюйне

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Девушка дня: Мишель Лакруа - супруга Кевина Де БрюйнеПолузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне продолжает восстанавливаться от разрыва связок колена. Но бельгийский хавбек не унывает, ведь скоро его супруга Мишель Лакруа подарит ему второго ребенка. Чем не повод сделать избранницу хавбека "горожан" героиней нашей постоянной рубрики?

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
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