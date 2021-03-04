Девушка Ибрагимовича: "Не хочу, чтобы меня знали просто как жену футболиста"

Хелена Сегер, девушка форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, вспомнила, как познакомилась с футболистом, а пояснила, почему не выходит за него замуж.

"Он ужасно припарковал свой "Феррари" в Мальме. Мой "Мерседес" не мог выехать с парковки. Я довольно грубо сказала ему убрать машину. Вот так я ему и понравилась. Жить с ним не просто, но могу признаться, что со мной не легче.

У меня тоже есть большое прошлое, и я построила карьеру сама, принеся серьезные жертвы.

Я не тороплюсь со свадьбой - это может нарушить мою независимость. Мне не хочется, чтобы обо мне говорили только как о жене Златана или о победительнице конкурсов красоты. Я много я училась, работала и боролась, но не все об этом знают", – сказала Сегер в интервью Elle.

Хелена Сегер – известная шведская модель и актриса. С Ибрагимовичем девушка живет вместе с 2002 года.