Дибала рискует пропустить матч с "Зенитом"

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Дибала рискует пропустить матч с "Зенитом"Фото: инстаграм Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рискует пропустить матч против петербургского "Зенита" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает TMW, он точно не сыграет против "Ромы" в Серии А.

По информации источника, принять участие в игре против "Зенита" в среду ему позволит только чудо.

В нынешнем сезоне Дибала сыграл пять матчей за "Юве" в Серии А, в которых сумел забить 2 гола и отдал 2 ассиста.

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