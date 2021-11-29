Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезона

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Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезонаФото: инстаграм Marca/Автор неизвестен

Сегодня прошла церемония награждения от издания Marca, где были названы лучшие специалисты и игроки испанского футбола за прошлый сезон.

Так, по версии издания лучшим тренером Ла Лиги в сезоне 2021/22 стал аргентинский наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Данная награда называется "трофеем Мигеля Муньоса".

В прошлом сезоне "матрасники" под руководством Симеоне впервые с 2014 года стали чемпионами Испании. Также мадридский клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Симоне работает в "Атлетико" с декабря 2011 года.

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