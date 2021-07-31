Дик Адвокат возглавил сборную Ирака
Фото: сайт сборной Ирака/Автор неизвестен
73-летний нидерландский тренер Дик Адвокат официально назначен на пост главного тренера сборной Ирака.
Перед специалистом поставлена задача вывести команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Напомним, что ранее сообщалось о предложении федерации футбола Ирака Станиславу Черчесову, однаку экс-тренер сборной России отклонил его из-за усталости после Евро-2020.
Дик Адвокат тренировал сборную России на историческом для нее чемпионате Европы 2008, где российская команда дошла до полуфинала.
Также не пропустите: Официально: Роман Яремчук - футболист "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Зарема высказалась о тренерской позиции в сборной России
-
Источник: Шомуродов подписал контракт с "Ромой"
-
Смолов резко высказался о возможном уходе из "Локомотива"
-
Недвед высказался о Роналду и его будущем в "Ювентусе"
-
Уткин назвал Николича лучшим тренером РПЛ
-
Березуций высказался о поражении от "Локомотива"
-
В "Реале" всего 5 игроков, которые имеют неприкасаемый статус
-
Вице-президент "Ювентуса" Недвед рассказал о том, как идут переговоры о трансфере Локателли
-
"Локомотив" обыграл ЦСКА в центральном матче второго тура РПЛ
-
Альваро Одриосола из "Реала" заразился коронавирусом
-
Дик Адвокат возглавил сборную Ирака
-
Официально: Роман Яремчук - футболист "Бенфики"
-
Источник: Азар останется в "Реале"
-
Гасперини высказался о будущем Кристиана Ромеро
-
Эдегор все еще не принял решения о своем будущем
-
Президент "Атлетико" выразил полнейшее доверие Диего Симеоне
-
"Динамо" на выезде вырвало победу у "Уфы" во втором туре РПЛ
-
Официально: Хави Галан - футболист "Сельты"
-
"Астон Вилла" достигла соглашения о трансфере Бэйли из "Байера"
-
"Манчестер Сити" будет платить Кейну одну из самых высоких зарплат в мире в случае перехода
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3