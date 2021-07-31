Дик Адвокат возглавил сборную Ирака

Фото: сайт сборной Ирака/Автор неизвестен

73-летний нидерландский тренер Дик Адвокат официально назначен на пост главного тренера сборной Ирака.

Перед специалистом поставлена задача вывести команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что ранее сообщалось о предложении федерации футбола Ирака Станиславу Черчесову, однаку экс-тренер сборной России отклонил его из-за усталости после Евро-2020.

Дик Адвокат тренировал сборную России на историческом для нее чемпионате Европы 2008, где российская команда дошла до полуфинала.

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