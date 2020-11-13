Дин Хендерсон - 69-й футболист "Манчестер Юнайтед", сыгравший за сборную Англии. Больше только у трёх клубов

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон провёл дебютный матч за сборную Англии, сыграв в товарищеском матче с Ирландией (3:0).

Это 69-й футболист "красных дьяволов", который принял участие в игре национальной команды. По этому показателю манкунианцы делят четвёртое место с "Эвертоном".

Больше английских сборников в своей истории имеют только "Тоттенхэм" (78), "Астон Вилла" (75) и "Ливерпуль" (74).

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