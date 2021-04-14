"Динамо" Киев может продать шесть игроков летом

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"Динамо" Киев может продать шесть игроков летом

Фото: инстаграм Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в летнее трансферное окно может продать шесть футболистов, сообщает журналист Игорь Цыганик во время стрима на канале Football Hub в YouTube.

По сведениям источника, украинский клуб готов продать защитника Виталия Миколенко и полузащитника Виктора Цыганкова, если за них предложат хорошие суммы. Также киевляне готовы рассмотреть предложения по защитнику Томашу Кендзере, хавбекам Карлосу де Пене и Беньямину Вербичу, а также нападающему Жерсону Родригешу.

В нынешнем сезоне "Динамо" уверенно лидирует в украинской Премьер-лиге и на семь очков опережает донецкий "Шахтер". В следующем матче динамовцы сыграют с "Шахтером". Матч состоится 17 апреля.

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