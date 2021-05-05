"Динамо Киев" сыграло в ничью с "Мариуполем"
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Матч 25-го тура УПЛ "Динамо Киев" - "Мариуполь" завершился ничьей со счетом 0:0.
"Динамо" – "Мариуполь" - 0:0
"Динамо" – Бойко, Тымчик (Кендзера, 64), Попов, Миколенко, Забарный, Сидорчук, де Пена, Цыганков (Караваев, 64), Шапаренко (Леднев, 86), Буяльский (Гармаш, 75), Беседин (Родригеш, 75).
"Мариуполь" – Гальчук, Мампасси, Кирюханцев, Стасюк, Чоботенко, Топалов (Драмбаев, 82), Мишнев, Бондаренко, Горбунов (Кащук, 62), Танковский (Петерман, 70), Кулаков (Чех, 46).
Предупреждения:
де Пена (11), Горбунов (20), Танковский (30), Топалов (55), Мишнев (68), Буяльский (71), Чех (73), Мампасси (80).
Удаление:
де Пена (51).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13