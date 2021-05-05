"Динамо Киев" сыграло в ничью с "Мариуполем"

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Матч 25-го тура УПЛ "Динамо Киев" - "Мариуполь" завершился ничьей со счетом 0:0.

"Динамо" – "Мариуполь" - 0:0

"Динамо" – Бойко, Тымчик (Кендзера, 64), Попов, Миколенко, Забарный, Сидорчук, де Пена, Цыганков (Караваев, 64), Шапаренко (Леднев, 86), Буяльский (Гармаш, 75), Беседин (Родригеш, 75).

"Мариуполь" – Гальчук, Мампасси, Кирюханцев, Стасюк, Чоботенко, Топалов (Драмбаев, 82), Мишнев, Бондаренко, Горбунов (Кащук, 62), Танковский (Петерман, 70), Кулаков (Чех, 46).

Предупреждения:

де Пена (11), Горбунов (20), Танковский (30), Топалов (55), Мишнев (68), Буяльский (71), Чех (73), Мампасси (80).

Удаление:

де Пена (51).

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