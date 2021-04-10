"Динамо" обыграло "Днепр-1" в чемпионате Украины (видеообзор)
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0. Победу киевлянам принесли голы Виталия Миколенко и Сергея Сидорчука во втором тайме.
"Динамо" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и опережает донецкий "Шахтер" на шесть очков.
"Динамо" – "Днепр-1" - 2:0 (0:0)
Голы: Миколенко (57), Сидорчук (67)
"Динамо": Бущан, Забарный, Тымчик, Караваев, Сирота, де Пена (Родригеш, 59), Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский, Сидорчук, Миколенко, Беседин (Супряга, 72).
"Днепр-1": Юрчук, Цуриков, Дуглас, Тейлор, Логинов, Игнатенко (Батагов, 73), Ди Франко, Когут (Назаренко, 73), Сваток (Хобленко, 65), Довбик, Чуже.
Удаление: Довбик (61).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13