"Динамо" обыграло "Днепр-1" в чемпионате Украины (видеообзор)

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"Динамо" обыграло "Днепр-1" в чемпионате Украины (видеообзор)

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0. Победу киевлянам принесли голы Виталия Миколенко и Сергея Сидорчука во втором тайме.

"Динамо" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и опережает донецкий "Шахтер" на шесть очков.

"Динамо" – "Днепр-1" - 2:0 (0:0)
Голы: Миколенко (57), Сидорчук (67)

"Динамо": Бущан, Забарный, Тымчик, Караваев, Сирота, де Пена (Родригеш, 59), Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский, Сидорчук, Миколенко, Беседин (Супряга, 72).

"Днепр-1": Юрчук, Цуриков, Дуглас, Тейлор, Логинов, Игнатенко (Батагов, 73), Ди Франко, Когут (Назаренко, 73), Сваток (Хобленко, 65), Довбик, Чуже.

Удаление: Довбик (61).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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