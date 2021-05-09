"Динамо" в гостях разгромило "Колос"

Теги уплдинамо киевколос ковалёвка

"Динамо" в гостях разгромило "Колос"Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура УПЛ "Динамо" Киев в гостях разгромило "Колос" со счетом 3:0 благодаря голам Гармаша, Шапаренко и Миколенко.

"Колос" – "Динамо" 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: Гармаш, 45 - 0:1, Шапаренко, 57 - 0:2, Миколенко, 64 - 0:3.

"Колос" – Волынец, Черноморец, Гавриш (Ильин, 67), Золотов, Петров, Чурко (Salabay, 90), Ориховский (Нгамба, 56), Антюх (Сорокин, 67), Задоя, Новак, Лысенко (Хлебас, 55).

"Динамо" – Бущан, Караваев (Цыганков, 59), Кендзера, Попов, Забарный, Шапаренко (Дуэлунд, 81), Гармаш (Леднев, 72), Родригеш (Сидклей, 72), Сидорчук, Миколенко, Беседин (Ванат, 81).

Также не пропустите: "Сассуоло" в гостях разобрался с "Дженоа". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" планирует продать Мирзова и Ташаева

"Спартак" планирует продать Мирзова и Ташаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов