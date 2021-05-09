"Динамо" в гостях разгромило "Колос"
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура УПЛ "Динамо" Киев в гостях разгромило "Колос" со счетом 3:0 благодаря голам Гармаша, Шапаренко и Миколенко.
"Колос" – "Динамо" 0:3 (0:1, 0:2)
Голы: Гармаш, 45 - 0:1, Шапаренко, 57 - 0:2, Миколенко, 64 - 0:3.
"Колос" – Волынец, Черноморец, Гавриш (Ильин, 67), Золотов, Петров, Чурко (Salabay, 90), Ориховский (Нгамба, 56), Антюх (Сорокин, 67), Задоя, Новак, Лысенко (Хлебас, 55).
"Динамо" – Бущан, Караваев (Цыганков, 59), Кендзера, Попов, Забарный, Шапаренко (Дуэлунд, 81), Гармаш (Леднев, 72), Родригеш (Сидклей, 72), Сидорчук, Миколенко, Беседин (Ванат, 81).
Также не пропустите: "Сассуоло" в гостях разобрался с "Дженоа". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Брайтон" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону"
-
"Динамо" в гостях разгромило "Колос"
-
"Суссуоло" в гостях разобрался с "Дженоа"
-
"Спартак" планирует продать Мирзова и Ташаева
-
Чалов рассказал, что делает после тренировок
-
1
"Барсе" не понравилось продления контракта Неймара
-
Боярский поделился ожиданиями от игры "Спартак" - "Химки"
-
Румменигге высказался о Флике
-
Верратти рискует пропустить Евро
-
"Торпедо" подало апелляцию. Клуб хочет в РПЛ
-
"МЮ" хочет подписать Беллингема
-
Обамеянг извинился за вылет из ЛЕ
-
Агент Игбуна рассказал о будущем игрока
-
Артета высказался о составе "Арсенала"
-
Чуквуэзе может пропустить финал ЛЕ
-
"Эвертон" хочет подписать игрока "Фулхэма"
-
"Крылья Советов" получили золотые медали ФНЛ
-
"Фиорентина" предложит новый контракт Влаховичу
-
Гвардиола лестно отозвался о Зинченко
-
"Штутгарт" хочет сохранить Мавропаноса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13