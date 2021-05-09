"Динамо" в гостях разгромило "Колос"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура УПЛ "Динамо" Киев в гостях разгромило "Колос" со счетом 3:0 благодаря голам Гармаша, Шапаренко и Миколенко.

"Колос" – "Динамо" 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: Гармаш, 45 - 0:1, Шапаренко, 57 - 0:2, Миколенко, 64 - 0:3.

"Колос" – Волынец, Черноморец, Гавриш (Ильин, 67), Золотов, Петров, Чурко (Salabay, 90), Ориховский (Нгамба, 56), Антюх (Сорокин, 67), Задоя, Новак, Лысенко (Хлебас, 55).

"Динамо" – Бущан, Караваев (Цыганков, 59), Кендзера, Попов, Забарный, Шапаренко (Дуэлунд, 81), Гармаш (Леднев, 72), Родригеш (Сидклей, 72), Сидорчук, Миколенко, Беседин (Ванат, 81).

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