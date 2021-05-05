Директор "Спартака" рассказал о контракте нового тренера

Теги спартак москварпл

Директор "Спартака" рассказал о контракте нового тренераФото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью "Спартака" дал комментарий ситуации с контрактом нового тренера.

"У меня нет фамилии кандидата. Все станет известно после подписания контракта.

Цифры, указанные СМИ, очень большие. Предпологается, что контракт следующего тренера будет такой же, как и у Тедеско", - заявил Фетисов.

Ранее сообщалось о том, что новым тренером "Спартака" станет Руй Витория.

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