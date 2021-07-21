Дивеев может оказаться в Серии А

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Дивеев может оказаться в Серии А

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

"Болонья" проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву, сообщает Calcioline.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделка маловероятна, так как "Болонья" не планирует платить за игрока больше пяти миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Дивеев провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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