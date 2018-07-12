Дневник Чемпионата Мира. День №28: Хорватия сыграет с Францией в финале Чемпионата Мира, Бельгия и Англия сразятся за бронзу и очередные рекорды

Первый в истории финал для Хорватии

Ну вот и свершилось! В финале Чемпионата Мира 2018 встретятся Хорватия и Франция, в матче за бронзу сойдутся Англия и Бельгия. Хронику матча вы можете прочитать в обзоре, а сейчас стоит обратить свое внимание на фундаментальные вещи. А фундаментальной вещью является то, что после первого тайма Англия "сдулась". Появились абсолютно непонятные ошибки в обороне, которые в итоге привели к голу Перишича. А начало было очень даже неплохое. Триппьер забил великолепный гол уже на пятой минуте!

На фоне того, что подопечные Саутгейта заметно подсели, Хорватия непостижимым образом прибавила. И это после того, как парни Далича сыграли два матча по 120 минут, как Врсалько и Манджукич содрогались от боли в овертайме матча с Россией! Уму непостижимо как они смогли продемонстрировать такие чудеса выносливости. А теперь еще и невероятно сложная игра с "галльскими петухами" через три дня. Кстати, данный матч станет повторением того самого полуфинала 1998 года, когда Хорватия проиграла, но в итоге заняла третье место – лучший результат в своей истории. То поколение с Просинечки и Шукером смогло дойти до полуфинала. Это оказалось в финале. А французы уже намекают!

Первый с 2006 года и четвертый самый быстрый в истории

Мало кто знает, но гол Кирана Триппьера со штрафного на 5 минуте матча с Хорватией оказался не просто красивым, а и несет некую историческую ценность. Дело в том, что англичане уже 12 лет не забивали со штрафного на Чемпионатах Мира. Последний раз это удавалось Дэвиду Бекхэму на мундиале 2006 года в 1/8 финала в матче против Эквадора. А теперь Триппьер задал новую точку отсчета.

Кроме того, гол правого защитника лондонского "Тоттенхэма" стал четвертым самым быстрым в истории полуфиналов Чемпионата Мира. Еще в 1938 году в матче Венгрия – Швеция на 35 секунде забивал Арне Нюберг, в 1958 году на второй минуте забивал бразилец Вава (матч против Франции), а на первом мундиале в 1930 году на четвертой минуте югослав Джордже Вуядинович забивал Уругваю. Стоит также сказать, что в первом и третьем случае команды, которые забивали очень быстро, проиграли с крупным счетом. Шведы влетели венграм 5:1, а Уругвай разбил Югославию 6:1. Вот и Англия проиграла!

А вот так английские фанаты отреагировали на гол Триппьера

Очередные хорватские рекорды

Исторический матч должен иметь исторические рекорды. Сегодня Хорватии стала второй сборной в истории, которая трижды играла дополнительное время в плей-офф Чемпионата Мира. Какая команда была первой? Конечно же сборная Англии. В 1990 году сборная "трех львов" играла дополнительное время с Бельгией, Камеруном и ФРГ. Первых двоих они вынесли, а вот Германию пройти не смогли. Как итог – 4 место на мундиале.

Но вот в следующем "шашечным" равных нет. Команда Златко Далича стала первой сборной в истории Чемпионатов Мира, которая прошла три стадии плей-офф после игры в овертаймах. Тут уже и рукой подать к таким интересным достижениям, как, например, выиграть мундиаль без единой победы в плей-офф в основное время. Однако, пока это только фантазии!

Свист за "Слава Украине!"

Так бывает, что когда-то что-то скажешь на публику, потом тебе это еще долго вспоминают. Вот что-то подобное случилось и с Домагоем Видой, который после матча с Россией записал вместе с Огненом Вукоевичем скандальное видео, на котором прокричал лозунг "Слава Украине". Естественно, все углядели в этом политический контекст, начались разбирательства, Вукоевича и вовсе послали из сборной на все четыре стороны. И раз все видят здесь политический контекст, то пусть политические аналитики с этим разбираются.

Суть ведь не в этом, а в том, что в сегодняшнем матче Англия – Хорватия каждое касание Домагоя Виды к мячу сопровождалось оглушительным свистом в исполнении зрителей на стадионе "Лужники". Хорошо, что мяч больше находился у англичан. Ну а так бы свист полностью заглушал все остальные звуки.

"Мундиальный" дождь заметает следы за собой

А вот и первая неприятность в организационных моментах Чемпионата Мира. Сочинский дождь успешно разрулили, а вот новгородский оказался не по зубам. Дорогу, которую строили специально под мундиаль, разрушил сильный ливень. Конечно же, всю вину сразу скинули на подрядчиков, которые исполняли работу, однако, здесь есть очень важный момент. На строительство дорог возле стадиона в Нижнем Новгороде было выделено почти 800 миллионов рублей. Сложно поверить, что за такие деньги местная власть не смогла найти хороших подрядчиков, которые не допустят ошибку в планировке дорог. Конечно, все это безобразие будет исправлено, однако данная ситуация может повесить в воздухе вопросы. Много вопросов!

Травма Кутепова оказалась несерьезной

Все помнят ту фотографию стопы Ильи Кутепова, которая взбудоражила сеть сразу после матча с Хорватией. Центральный защитник отыграл с травмой 100 минут, да еще и как отыграл. Ни пяди земли не отдал атаке "шашечных"!

Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!

Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут...#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav — Сборная России (@TeamRussia) 8 липня 2018 р.

Сегодня глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов рассказал о характере травмы игрока. По его сообщениям, было подозрение на перелом стопы, однако все обошлось стандартными ушибами. Ожидается, что через 12 дней Кутепов полностью восстановится от повреждения и сможет тренироваться в обычном режиме. Здоровья, Илья!

Африканский финал

Очень интересная статистика пришла от портала Bleacher Report Football. Дело в том, что в составе сборной Франции на этот мундиаль поехали 15 игроков, которые имеют африканские корни. И теперь все они в финале и будут бороться за главный командный трофей в мировом футболе. Так что, если кто-то вдруг скажет, что африканцы не умеют играть в футбол, потому что никогда не выходили даже в полуфинал Чемпионата Мира, просто покажите им этот абзац. Да Африка просто чертовски футбольный континент. Просто средств у них нет, да и футбольного ума не хватает!

15 France players at the #WorldCup have roots in Africa pic.twitter.com/v5ENkGItsh — B/R Football (@brfootball) 10 липня 2018 р.

Ну и куда же без колоритных фанатов

Лучший игрок дня

Лучшим игроком игрового дня стал Иван Перишич. Хорват отличился голом, отдал результативную передачу, нанес 7 ударов, один раз попал в каркас ворот да и еще и пробежал 14,5 километров. Прекраснейшее выступление!

Лучший гол дня

Безусловно, лучшим голом дня стал выстрел Кирана Триппера на пятой минуте матча, после которого Англия повела в счете. Это им не помогло, но согласитесь, что защитник попал очень хорошо!

Напоследок, сетка турнира. Почти все уже ясно!

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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