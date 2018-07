Дневник Чемпионата Мира. День №28: Хорватия сыграет с Францией в финале Чемпионата Мира, Бельгия и Англия сразятся за бронзу и очередные рекорды

Первый в истории финал для Хорватии

Ну вот и свершилось! В финале Чемпионата Мира 2018 встретятся Хорватия и Франция, в матче за бронзу сойдутся Англия и Бельгия. Хронику матча вы можете прочитать в обзоре, а сейчас стоит обратить свое внимание на фундаментальные вещи. А фундаментальной вещью является то, что после первого тайма Англия "сдулась". Появились абсолютно непонятные ошибки в обороне, которые в итоге привели к голу Перишича. А начало было очень даже неплохое. Триппьер забил великолепный гол уже на пятой минуте!

На фоне того, что подопечные Саутгейта заметно подсели, Хорватия непостижимым образом прибавила. И это после того, как парни Далича сыграли два матча по 120 минут, как Врсалько и Манджукич содрогались от боли в овертайме матча с Россией! Уму непостижимо как они смогли продемонстрировать такие чудеса выносливости. А теперь еще и невероятно сложная игра с "галльскими петухами" через три дня. Кстати, данный матч станет повторением того самого полуфинала 1998 года, когда Хорватия проиграла, но в итоге заняла третье место – лучший результат в своей истории. То поколение с Просинечки и Шукером смогло дойти до полуфинала. Это оказалось в финале. А французы уже намекают!

It's all set: we'll play Croatia in the final of the @FIFAWorldCup on Sunday! #FiersdetreBleus #WorldCupFinal pic.twitter.com/e9fZKJSqyM