До свидания, Профессор! Андреа Пирло объявил о завершении карьеры

Воскресным днем, 8 октября, величайший игрок современности Андреа Пирло объявил о том, что до конца года завершит карьеру футболиста. Через считанные месяцы звездный итальянец, к которому уже давно в мире применяют такие эпитеты как Профессор, Маэстро и Режиссер, повесит бутсы на гвоздь. Каким же мы запомним Андреа? В этом материале Soccernews.ru отмечает основные вехи карьеры Пирло.

Дебют в 16 лет

Андреа родился на севере Италии в провинции Ломбардия, его отец Луиджи Пирло был хозяином пары слесарных мастерских, а мать Ливия занималась воспитанием сыновей. В футбол Андреа пошел вслед за своим старшим братом Иваном, который считался куда более талантливым футболистом, однако дальше серии "С" не пошел.

У Андреа же был другой путь. 21 мая 1995 года, будучи игроком молодежной команды "Брешии", Пирло дебютирует в Серии "А". На тот момент Андреа было всего 16 лет. И хотя следующих два сезона будущий Профессор провел в лиге рангом ниже, уже вскоре Пирло заприметят в лучших клубах Италии.

Зоркий глаз Анчелотти

В 1998 году покупку молодого таланта в "Интер" инициировал Мирча Луческу, благодаря которому тремя годами ранее Андреа дебютировал за "Брешию" в Серии "А". Но закрепиться в составе великой команды Пирло сразу не смог. Его начали сдавать в аренду. Сначала его получила "Реджина", а потом, в сезоне 2000/01, он достался родной "Брешии". Здесь молодой игрок "совпал" с кумиром своего детства Роберто Баджо. Играть с ним казалось для Андреа недостижимой мечтой – которая, на деле, оказалась вполне достижимой.

В 2001 Пирло без сильных сожалений продали "Милану" – правда, за не самую маленькую цену (17 миллионов евро). Возглавлявший в ту пору "россонери" Карло Анчелотти разглядел в 23-летнем игроке настоящего самородка. Однако опытный наставник с самого начала принимает, казалось бы, парадоксальное решение – он ставит Пирло не на позицию плеймейкера, а оттягивает в глубину поля, ближе к зоне действия опорного полузащитника. Уже вскоре это решение можно было назвать гениальным. Обладавший великолепным пасом и тонко чувствующий ритм игры, играя чуть в глубине, Андреа Пирло держал в руках все нити игры и направлял атаки "Милана".

Чемпион Андреа

В "Милане" Профессор провел лучшие годы своей карьеры. Совпадение ли? Но именно этот период стал золотым в истории "россонери": три финала Лиги чемпионов – два победных, два скудетто. А в 2006 году на Мундиале в Германии Пирло стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Трижды в ходе турнира Андреа признавался лучшим игроком матчей, в том числе полуфинала и финала. Ту победу он описал одной из лучших цитат в истории футбола: "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл чемпионат мира". Кстати, со "Скуадрой Адзуррой" Андреа завоевал медали всех четырех турниров, в которых она принимала участие: "бронза" Олимпийских игр-2004 и Кубка конфедераций-2013, "золото" Чемпионата Мира-2006 и "серебро" Евро-2012. С последним первенством связан ренессанс игрока. Как и шестью годами ранее, его три раза признавали лучшим футболистом встреч. Кроме того, по итогам 2012-го его впервые назвали игроком года в Италии.

Золотое послесловие Профессора

Представить себе Пирло в футболке какого-то другого клуба, кроме "Милана", было невозможно. Но настало время – и ему пришлось уйти. В 2011-м году "россонери" не стали продлевать контракт с 32-летним Пирло, намекнув, что его карьера близится к закату. Андреа в пух и прах разбил этот намек, став ключевым игроком «Ювентуса» и выиграв с ним четыре Скудетто за четыре года. В последствии переход Профессора в Турин называли "самой большой глупостью в истории "Милана".

В первом же сезоне за новый клуб только в чемпионате Италии Пирло сделал 13 голевых передач. Дотошные итальянские журналисты подсчитали тогда общее количество исполненных им передач. Их оказалось более 2600 и 86% из них дошли до адресата. Последний сезон в "Юве" Пирло провел под руководство Массимилиано Аллегри, того самого, из-за которого ему пришлось покинуть "Милан", но в этот раз взаимопонимание тренера и футболиста было полным. На прощание он вписал свое имя в историю Серии "А" еще одним способом. Забив гол со штрафного 20 апреля 2015, он стал рекордсменом лиги по числу взятий ворот таким образом.

Футбол, мода, вино…

Летом 2015 года Пирло ушел в "Нью-Йорк Сити" – и пропал из поля зрения европейской публики. Он все еще играет – и, скорее всего, на своем высоком уровне, который недоступен большинству молодых плеймейкеров Италии. Но время не обманешь. "Каждый день у тебя проблемы с физическим состоянием и ты не можешь тренироваться так, как хочешь. В моем возрасте нужно остановиться, ведь нельзя играть вечно", - вздыхает Профессор.

Вне футбола Андреа Пирло – тот еще модник, он тщательно следит за своей прической и стилем одежды. Даже с бородой Андреа Пирло выглядит элегантно.

А еще Профессор – известный винодел. Производство вина уже давно является его страстью. Хавбек вспоминает, что вино было в его жизни даже в детстве: «Когда я был маленьким, мама разбавляла его водой для меня». Сейчас в его собственности виноградник площадью 16 га, который приносит 20 тысяч бутылок в год и по распоряжению хозяина не засоряется химическими удобрениями. Плантация находится недалеко от Брешии – в деревне Флеро, где родился Андреа. По возвращении из Штатов Пирло точно будет чем заняться.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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