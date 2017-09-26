Долгий путь домой: о возвращении Диего Косты в "Атлетико"

В среду 27 сентября мадридский "Атлетико" в рамках 2 тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем стадионе лондонский "Челси". Помимо привычных для команд целей: победить прямого конкурента в борьбе за выход в плей-офф - этот матч будет примечателен возможным присутствием на трибунах Диего Косты. Испанец всего пару дней назад официально вернулся в мадридский клуб, находясь до этого долгое время в немилости у главного тренера аристократов Антонио Конте. Как оценивать период выступлений испанца в "Челси" и какие перспективы его ждут в "Атлетико"? Обо всем по порядку.

21 сентября мадридский "Атлетико" официально объявил о возвращении в команду скандального форварда лондонского "Челси" - Диего Косты. Болельщики "матрасников" и "аристократов" наконец-то вздохнули с облегчением – случилось то, что должно было случиться, хоть и с некоторым опозданием. Комментируя переход испанца, главный тренер мадридцев Диего Симеоне сказал о том, что футболист боролся до конца, чтобы вернуться, и у него это получилось. В этом и есть весь Диего Коста – он постоянно за что-то борется на поле или за его пределами. За тренера или против него, за свой нынешний клуб или за переход в другой. Сегодня он бьется за "Челси" в надежде вернуть клубу чемпионский титул, а уже завтра пытается сделать так, чтобы его продали в Китай.

Коста приехал в Англию летом 2014 года, однако уже по окончании своего первого сезона Диего больше всего хотел одного – вернуться в Мадрид. У него были отличные взаимоотношения с партнерами по команде, также, со слов самого Косты, ему нравилась жизнь в Лондоне. Да и болельщикам были по душе бойцовские качества испанца, они его тоже любили. Кстати, сейчас, когда все уже закончилось, фанаты "синих" остаются благодарны Косте за все что он сделал, хоть и признают его подлость и эгоистичность.

В футболке "Челси" Диего Коста провел 89 матчей в Премьер Лиге, записав на свой счет 52 гола и 18 ассистов. Испанец помог "синим" дважды выиграть чемпионство, причем с двумя разными тренерами. В последнем сезоне Диего забил за "аристократов" 20 голов, которые принесли команде целых 15 очков, а это, между прочим, лучший показатель в чемпионате. В момент зимнего конфликта с испанцем, у Конте не было иного выбора кроме как оставить Косту основным форвардом. Без Диего итоговый успех был бы невозможен, и как только он выполнил свою работу – тренер дал ему знать, что их дальнейшее сотрудничество невозможно. Сделал это Конте не очень красиво, но, по мнению многих болельщиков, испанец это заслужил.

Антонио Конте оказался очень упрямым и принципиальным тренером. Ведь Коста, после несостоявшегося трансфера в Китай, хотел подписать новый контракт с "аристократами", но клуб отказал ему в этом. Диего совершил большую ошибку, ведя переговоры за спиной у руководства, однако расплачивался за нее он уж слишком долго. Примечательно, что партнеры по "Челси" всегда поддерживали Косту, и даже находясь в изгнании, испанец не переставал с ними общаться. Так что вполне возможно, что эта ситуация не была конфликтом между игроком и руководством команды, а главными виновниками всего этого были два человека – Диего Коста и Антонио Конте.

Теперь Коста возвращается в Испанию, и уж там его точно ждут. Со времен отъезда Диего в Англию, "матрасники" так и не нашли достойную кандидатуру на место центрального нападающего. Манджукич задержался в команде ненадолго, Торрес принес немало пользы клубу, но был игроком основы лишь при необходимости, а трансфер Гамейро оказался не самым удачным. Приходилось Гризманну исполнять эту роль, хотя он может быть намного эффективнее на других позициях.

"Реал" и "Барселона" порядком заигрались в двоевластие, и пора им напомнить, как можно проигрывать более волевым командам, лишь немного дав слабину. Этот состав "Атлетико" еще на многое способен, и роль Косты будет одной из ключевых в клубе. Его прежние партнеры по команде значительно окрепли и стали одними из лидеров "Атлетико". Пришло немало новых футболистов, с которыми Диего только предстоит сыграться, однако никакой долгой адаптации ему не светит – Коста вернулся домой. Здесь его ждут любящие болельщики, лучший в мире тренер и то, по чему испанец уже успел соскучиться – игра в футбол.

Коста всегда был профессионалом на футбольном поле, правда, оставаться таковым за его пределами у него не получалось. Ему нужны комфортные условия и полная поддержка со стороны всех, кто имеет отношение к команде. Испанцу порой необходимо прощать его выходки, ведь наградой за это станет его великолепная игра и завоеванные трофеи. В сезоне 2013/2014 Диего наколотил 27 голов в составе "Атлетико", сделав команду чемпионом Испании впервые почти за 20 лет. В "Челси" он также был одним из лидеров, забив 20 голов в чемпионате и уехав из клуба в статусе чемпиона Англии. Диего Коста вернулся в Мадрид не просто доигрывать карьеру в комфортных условиях. Он способен вернуть "Атлетико" хватку на самые высокие места, которую он немного растерял в последние сезоны. С Костой в Испании будет намного интереснее, и ни один защитник не будет рад встрече с ним, не верите – спросите у Джона Терри.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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