Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги

Фото твиттер дортмундской "Боруссии"

Завершились четыре субботних матчах 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Только "Вердер" и "Байер" расписали ничью, а в остальных играх победили хозяева поля - "Боруссия" Д, "Хоффенхайм" и "Вольфсбург".

"Вердер" – "Байер" - 0:0

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Мойсандер, Велькович, Аугустинссон, Гросс (Мевальд, 83), Битенкур (Осако, 57), Эггештайн, Фюллькруг (Рашица, 57), Зельке, Сарджент (Динкчи, 84).

"Байер": Градецки, Та, Драгович, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 46), Демирбай (Бендер, 74), Паласиос (Амири, 81), Виртц, Бельараби (Диаби, 62), Шик, Бэйли (Грэй, 46).

Удаление: Динкчи (90).



"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" - 3:2

Голы: 1:0 – 7 Ройс, 2:0 – 51 Санчо, 2:1 – 63 Клостерманн, 2:2 – 77 Ольмо, 3:2 – 87 Санчо.

"Боруссия" Д: Хитц (Бюрки, 46), Пищек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Джан, Дауд (Дилэйни, 60), Санчо, Рейна (Кнауфф, 82), Азар (Брандт, 72), Ройс.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Мукиеле, 64), Орбан, Клостерманн (Хальстенберг, 82), Упамекано, Анхелиньо (Айдара, 75), Кампль (Лаймер, 75), Забитцер, Ольмо, Форсберг (Клюйверт, 64), Хван Хи Чхан.



"Хоффенхайм" – "Шальке" - 4:2

Голы: 0:1 – 12 Ут, 0:2 – 42 Мустафи, 1:2 – 47 Крамарич, 2:2 – 52 Акпогума, 3:2 – 60 Баумгартнер, 4:2 – 64 Бебу.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Пош, Сессеньон, Гриллич, Самассеку (Руди, 83), Баумгартнер (Гачинович, 89), Крамарич, Сков (Адамян, 46), Бебу (Байер, 83).

"Шальке": Фэрманн, Мустафи, Очипка, Беккер, Колашинац, Шопф (Скрибски, 73), Сердар (Боздоган, 68), Харит (Капарос, 73), Флик, Хунтелар (Хопп, 86), Ут (Мерджан, 86).



"Вольфсбург" – "Унион" - 3:0

Голы: 1:0 – 12 Брекало, 2:0 – 63 Брекало, 3:0 – 89 Брекало.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Герхардт, 70), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 90), Арнольд, Шлагер, Брекало (Жоао Виктор, 90), Филипп (Гилавоги, 82), Баку, Вегорст.

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 75), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Бюльтер, 68), Ленц (Гиссельманн, 68), Гентнер, Грисбек, Похьянпало, Ингвартсен (Эндо, 46), Муса (Крузе, 68).

Не пропустите: "Штутгарт" дома обыграл "Аугсбург". | http://soccernews.ru