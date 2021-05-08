Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги

Фото твиттер дортмундской "Боруссии"

Завершились четыре субботних матчах 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Только "Вердер" и "Байер" расписали ничью, а в остальных играх победили хозяева поля - "Боруссия" Д, "Хоффенхайм" и "Вольфсбург".

"Вердер" – "Байер" - 0:0

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Мойсандер, Велькович, Аугустинссон, Гросс (Мевальд, 83), Битенкур (Осако, 57), Эггештайн, Фюллькруг (Рашица, 57), Зельке, Сарджент (Динкчи, 84).

"Байер": Градецки, Та, Драгович, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 46), Демирбай (Бендер, 74), Паласиос (Амири, 81), Виртц, Бельараби (Диаби, 62), Шик, Бэйли (Грэй, 46).

Удаление: Динкчи (90).
 

"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" - 3:2

Голы: 1:0 – 7 Ройс, 2:0 – 51 Санчо, 2:1 – 63 Клостерманн, 2:2 – 77 Ольмо, 3:2 – 87 Санчо.

"Боруссия" Д: Хитц (Бюрки, 46), Пищек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Джан, Дауд (Дилэйни, 60), Санчо, Рейна (Кнауфф, 82), Азар (Брандт, 72), Ройс.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Мукиеле, 64), Орбан, Клостерманн (Хальстенберг, 82), Упамекано, Анхелиньо (Айдара, 75), Кампль (Лаймер, 75), Забитцер, Ольмо, Форсберг (Клюйверт, 64), Хван Хи Чхан.
 

"Хоффенхайм" – "Шальке" - 4:2

Голы: 0:1 – 12 Ут, 0:2 – 42 Мустафи, 1:2 – 47 Крамарич, 2:2 – 52 Акпогума, 3:2 – 60 Баумгартнер, 4:2 – 64 Бебу.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Пош, Сессеньон, Гриллич, Самассеку (Руди, 83), Баумгартнер (Гачинович, 89), Крамарич, Сков (Адамян, 46), Бебу (Байер, 83).

"Шальке": Фэрманн, Мустафи, Очипка, Беккер, Колашинац, Шопф (Скрибски, 73), Сердар (Боздоган, 68), Харит (Капарос, 73), Флик, Хунтелар (Хопп, 86), Ут (Мерджан, 86).
 

"Вольфсбург" – "Унион" - 3:0

Голы: 1:0 – 12 Брекало, 2:0 – 63 Брекало, 3:0 – 89 Брекало.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Герхардт, 70), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 90), Арнольд, Шлагер, Брекало (Жоао Виктор, 90), Филипп (Гилавоги, 82), Баку, Вегорст.

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 75), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Бюльтер, 68), Ленц (Гиссельманн, 68), Гентнер, Грисбек, Похьянпало, Ингвартсен (Эндо, 46), Муса (Крузе, 68).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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