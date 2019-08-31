Дортмундская "Боруссия" проиграла "Унион Берлин"

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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Унион Берлин"

В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги "Унион Берлин" одержал победу над дортмундской "Боруссией".

Таким образом, "шмели" с 6 очками остались на пятом месте.

"Унион Берлин" - "Боруссия Д" 3:1

Голы: Бюльтер, 22 - 1:0, Пако Алькасер, 25 - 1:1, Бюльтер, 50 - 2:1, Андерссон, 75 - 3:1

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Триммель, Суботич, Фридрих, Андрих, Шмидебах (Гентнер, 63), Бюльтер (Меес, 76), Беккер, Уджа (Кроос, 81), Андерссон.

"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Пишчек, Аканджи, Хуммельс, Вайгль (Геррейру, 76), Санчо, Брандт (Бруун Ларсен, 86), Дилэйни (Дауд, 46), Ройс, Пако Алькасер.   

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