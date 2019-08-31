Дортмундская "Боруссия" проиграла "Унион Берлин"
В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги "Унион Берлин" одержал победу над дортмундской "Боруссией".
Таким образом, "шмели" с 6 очками остались на пятом месте.
"Унион Берлин" - "Боруссия Д" 3:1
Голы: Бюльтер, 22 - 1:0, Пако Алькасер, 25 - 1:1, Бюльтер, 50 - 2:1, Андерссон, 75 - 3:1
"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Триммель, Суботич, Фридрих, Андрих, Шмидебах (Гентнер, 63), Бюльтер (Меес, 76), Беккер, Уджа (Кроос, 81), Андерссон.
"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Пишчек, Аканджи, Хуммельс, Вайгль (Геррейру, 76), Санчо, Брандт (Бруун Ларсен, 86), Дилэйни (Дауд, 46), Ройс, Пако Алькасер.
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|М
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|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0