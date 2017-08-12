Драма на "Викаридж Роуд": "Уотфорд" вырывает ничью в матче с "Ливерпулем"

Новый сезон английской Премьер-Лиги открылся вчера вечером сверхрезультативным и красочным поединком между "Арсеналом" и "Лестером" и теперь все любители футбола с нетерпением ожидали не менее ярких матчей в исполнении других команд, уже начиная с первого тура. Субботняя программа открывалась в пригороде Лондона, где местный клуб "Уотфорд" принимал одного из фаворитов на чемпионство стартовавшей кампании "Ливерпуль".

Мерсисайдцы великолепно провели предсезонную подготовку, ни разу не проиграв не в одной из контрольных встреч. Как всегда, Юрген Клопп очень аккуратно ведет себя на трансферном рынке – в текущее межсезонье "Ливерпуль", кроме бесплатно доставшегося команде Соланке, прикупил только крайнего нападающего Мохамеда Салаха и левого защитника Эндрю Робертсона. Но главной задачей для "скаузеров" и лично для немецкого специалиста на сей момент является удержание своего лидера Филиппе Коутиньо, который собрался в "Барселону". В стане "шершней" снова замена на тренерском мостике. Место Вальтера Мадзарри во главе команды занял амбициозный португалец Марку Силва. "Уотфорд" продолжает быть активным на летнем шопинге, но в стартовом составе из новеньких появился только Натаниэль Чалоба. Самое дорогостоящее и свежее приобретение "желто-черных" Андре Грэй остался на скамейке запасных.

Команды без раскачки начали матч. С первых же минут пошли большие скорости, а "Ливерпуль" действовал более активно, но это не помешало хозяевам забить быстрый гол. Уже на восьмой минуте встречи подача с углового принесла дивиденды "Уотфорду" – гости проспали в штрафной площади Стефано Окаку, который ударом головой с пары метров расстрелял Симона Миньоле. К большому огорчению Марку Силвы, еще до экватора первой 45-ти минутки довелось прибегнуть к вынужденной замены. Повредился Дэрил Янмаат, а вместо него в игру вступил испанский новобранец Кике Фемения. На 29-й минуте мерсисайдцы сравняли счет усилиями Садио Мане. Сенегалец сам придумал гол, сам же его и забил, сняв паутину с "девятки" ворот Гомеса. Правда, нейтралитет сохранялся недолго. Буквально следующий выпад хозяев завершился взятием ворот. Опять провалилась оборона "красных", а Абдулай Дукуре оказался в нужное время в нужном месте.

Второй тайм начался со второй вынужденной замены в стане "Уотфорда". Перейра не смог продолжить поединок, а в игру вступил еще один новичок бразилец Ришарлисон. "Ливерпуль", сделав определенные выводы в перерыве вышли очень заряженными, а уже к 57-й минуте "скаузеры" вели в счете. В центре внимания оказалась связка Салах – Фирмино. Сначала египтянин заработал пенальти, который хладнокровно реализовал бразилец, а двумя минутами позже уже Роберто ассистировал экс-футболисту "Ромы".

После результативного выстрела дуплетом подопечные Клоппа поймали кураж и стали просто разрывать оборону "шершней". Свои моменты отличиться имели Матип, Ловрен и все тот же Салах, но то голкипер выручал хозяев, то откровенно везло "желтой армии". В концовке встречи "Ливерпуль" стал играть на удержание, за что и поплатился. Мигель Бритос внес снаряд в ворота гостей уже в компенсированное время.

Итак, "Уотфорд" и "Ливерпуль" выдают шикарный матч, в котором довольствуются завоеванием всего одного очка.

"Уотфорд" – "Ливерпуль" – 3:3

Голы: Окака, 8 – 1:0, Мане, 29 – 1:1, Дукуре, 32 – 2:1, Фирмино, 55 (с пенальти) – 2:2, Салах, 57 – 2:3, Бритос, 90+3 – 3:3

"Уотфорд": Гомес, Янмаат (Фемения, 18), Бритос, Кабул, Холебас, Чалоба, Клеверли, Дукуре, Амрабат, Перейра (Ришарлисон, 49), Окака (Грэй, 63)

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд (Гомес, 90+1), Матип, Ловрен, Морено, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Милнер, 86), Мане, Фирмино (Ориги, 81)

Богдан Архипенко

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура | http://soccernews.ru