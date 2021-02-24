Два испанских клуба поборются за Лунина

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Два испанских клуба поборются за Лунина

"Эйбар" и "Гранада" проявляют интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает La Razon.

По сведениям издания, оба клуба готовы арендовать голкипера в летнее трансферное окно, так как имеют проблемы с вратарской линией. "Реал" может согласиться отпустить Лунина, так как он проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа и не имеет регулярную игровую практику.

 

В нынешнем сезоне 22-летний Лунин провел за "Реал" один матч и пропустил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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