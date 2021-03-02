Два основных игрока ПСЖ вернутся в строй к матчу с "Барселоной"

Теги мауро икардилеандро паредеспсж

Два основных игрока ПСЖ вернутся в строй к матчу с "Барселоной"Форвард ПСЖ Мауро Икарди и хавбек Леандро Паредес вернулись к занятиям в общей группе, сообщает официальный сайт парижан.

Таким образом, наставник парижан Маурисио Почеттино может рассчитывать на этих двух футболистов ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны", который запланирован на 10 марта.

Также в ближайшее время сможет вернуться в общую группу Анхель Ди Мария.
В тоже время, Неймар, Марко Верратти, Алессандро Флоренци и Хуан Бернат продолжают лечение.

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