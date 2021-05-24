Два топ-клуба РПЛ поспорят за польского защитника Вишневски

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Центральный защитник "Гурника" Пшемыслав Вишневски интересен двум российским клубам.

По информации "Чемпионата", за 22-летнего футболиста ведут борьбу "Краснодар" и московский "Локомотив".

Поляк готов перебраться в одну из команд РПЛ, несмотря на предложения из Германии.

В минувшем сезоне Вишневски сыграл за "Гурник" 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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