Двое "россиян" попали в заявку сборной Хорватии на Евро-2020

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Хорватии огласил заявку команды на чемпионат Европы.

В основной список попали два футболиста, выступающие в чемпионате России - защитник "Зенита" Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В резервном списке еще двое "россиян" - защитник "Рубина" Филип Уремович и полузащитник "Динамо" Никола Моро.

Полностью заявка сборной Хорватии выглядит так:

Вратари: Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Симон Слуга.

Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Шиме Врсалько, Борна Баришич, Йосип Юранович, Дуйе Цалета-Цар, Домагой Брадарич, Миле Шкорич, Йошко Гвардиол.

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Марсело Брозович, Милан Бадель, Марио Пашалич, Лука Иванюшец, Иван Перишич.

Нападающие: Андрей Крамарич, Анте Ребич, Йосип Брекало, Бруно Петкович, Анте Будимир, Мислав Оршич.

В резервном списке находятся защитник «Рубина» Филип Уремович и полузащитник «Динамо» Никола Моро.

Сборная Хорватии на Евро-2020 сыграет в одной группе с Англией, Чехией и Шотландией.

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