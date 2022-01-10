Джеррард высказался о Коутиньо

Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прокомментировал аренду бразильского хавбека Филиппе Коутиньо из "Барселоны".

"Он выдающийся футболист, который может похвастаться весьма впечатляющим резюме, в котором много элитных наград.

Я очень доволен тем, что нам удалось его пригласить, и я с нетерпением жду начала работы с ним.

Он игрок, с которым мне очень нравилось играть в прошлом, и я знаю, что всем в «Астон Вилле» пойдет на пользу его качество и опыт. Его присутствие будет неоценимо, учитывая травмы, а Кубок Африки сократил наши возможности в атаке", – сказал Джеррард.

Ранее Коутиньо успешно прошел медицинский осмотр.

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