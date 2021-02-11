Джикия: "Каррера схватил переводчика за горло и говорит: "Душите, *****, и не отпускайте"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью блогеру Евгению Савину поделился воспоминаниями о работе с бывшим тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.
"Как-то Массимо нас настраивал на игру. Рядом стоит переводчик. Каррера просто берет его за горло и говорит: "Душите, *****, и не отпускайте". В смысле, если взял (ведешь борьбу – прим. Soccernews.ru), то все до конца, пока, говорит, не свистнут. Это было перед каким-то дерби. Выиграли.
Он ушел, потому что немного посыпались. Было столько поражений, это понятно. В руководстве решили, видимо, смириться с этим и поменять. Не видели, наверное, что он сможет нас зажечь.
Мне кажется, что он мог еще остаться. Можно было перетерпеть немного этот сложный момент", - сказал Джикия в интервью.
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