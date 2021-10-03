Джикия спас насекомое перед началом матча "Ахмат" - "Спартак" (фото)
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Спартаком" начался на несколько минут позже, чем было запланировано, так как защитник "красно-белых" Георгий Джикия нашел на поле мотылька.
Футболист взял насекомое в руки и вынес его за пределы поля.
27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" 12 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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