Джорджина показала поцелуй с Роналду на яхте (фото)

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Джорджина показала поцелуй с Роналду на яхте (фото)

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, показала, как она целуется с футболистом на его яхте.

"Люблю тебя в море", - написала девушка в своем Instagram.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В завершившемся сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Скажу по секрету, любит она меня и на суше! ))))))))))))

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