Джорджина сообщила, где Роналду будет играть в следующем сезоне

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Джорджина сообщила, где Роналду будет играть в следующем сезоне

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что футболист сменит клуб в летнее трансферное окно.

"Он останется", - сказала девушка.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет покинуть "Ювентус". Форвард может вернуться в "Манчестер Юнайтед" или перейти в "Пари Сен-Жермен".

В завершившемся сезоне Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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