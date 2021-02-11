Дзюба покормил льва с руки

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба показал, как он отдыхает между тренировками на сборах в Дубае. Футболист побывал в частном зоопарке и показал в своем Интсаграм видео, где он с руки покормил льва.

На другом видеоролике Дзюба с друзьями соревнуется в перетягивании каната с лигром (помесь льва и тигра).