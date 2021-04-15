Дзюба - спортсмен года по версии "Рейтинга букмекеров" и другие номинации
Фото "РБ-Спорт"
В среду состоялась торжественная церемония вручения премий от "Рейтинга букмекеров".
Лучшим спортсменом года признан нападающий "Зенита" Артём Дзюба, опередивший в голосовании лыжника Александра Большунова, хоккеиста Никиту Кучерова и теннисиста Даниила Медведева.
Лучшее спортивное СМИ - "Матч ТВ".
Лучший спортивный журналист - Нобель Арустамян.
Топ-менеджер в спортивной отрасли - генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.
Спортивный инсайдер года - Иван Карпов.
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