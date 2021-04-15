Дзюба - спортсмен года по версии "Рейтинга букмекеров" и другие номинации

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Дзюба - спортсмен года по версии "Рейтинга букмекеров" и другие номинации

Фото "РБ-Спорт"

В среду состоялась торжественная церемония вручения премий от "Рейтинга букмекеров".

Лучшим спортсменом года признан нападающий "Зенита" Артём Дзюба, опередивший в голосовании лыжника Александра Большунова, хоккеиста Никиту Кучерова и теннисиста Даниила Медведева.

Лучшее спортивное СМИ - "Матч ТВ"

Лучший спортивный журналист - Нобель Арустамян

Топ-менеджер в спортивной отрасли - генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Спортивный инсайдер года - Иван Карпов.

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