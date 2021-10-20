Дзюба сравнил себя со львом, говоря о своей мотивации

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, как он мотивирует себя.

"Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму.

Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: "Все, я добился того, что мог". У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться. В любом деле ты должен победить", - приводит слова Дзюбы официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

33-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего он провел за петербургский клуб 224 матча во всех турирах, забил 100 голов и отдал 65 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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