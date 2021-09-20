Дзюба травмировал вратаря "Челси" Менди

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Дзюба травмировал вратаря "Челси" Менди

Фото: инстаграм Эдуара Менди/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что основной вратарь команды Эдуар Менди пропустил матч 5-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" из-за травмы,  которую ему нанес нападающий "Зенита" Артем Дзюба в поединке Лиги чемпионов.

"Менди получил удар в концовке матча с "Зенитом" в Лиге чемпионов. Это было болезненное столкновение. Из-за него Эдуар не мог на 100 процентов вытягиваться в прыжке или приземляться на газон. Поэтому мы решили выставить в основе Кепу, который сыграл хорошо и не пропустил. Кепа справился с задачей", - приводит слова Тухеля Goal.

В нынешнем сезоне 29-летний Менди провел за "Челси" шесть матчей и пропустил два гола.

Не пропустите: Тухель очень помог своей домработнице перед уходом из ПСЖ. | http://soccernews.ru
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