Дзюба травмировал вратаря "Челси" Менди
Фото: инстаграм Эдуара Менди/Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что основной вратарь команды Эдуар Менди пропустил матч 5-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" из-за травмы, которую ему нанес нападающий "Зенита" Артем Дзюба в поединке Лиги чемпионов.
"Менди получил удар в концовке матча с "Зенитом" в Лиге чемпионов. Это было болезненное столкновение. Из-за него Эдуар не мог на 100 процентов вытягиваться в прыжке или приземляться на газон. Поэтому мы решили выставить в основе Кепу, который сыграл хорошо и не пропустил. Кепа справился с задачей", - приводит слова Тухеля Goal.
В нынешнем сезоне 29-летний Менди провел за "Челси" шесть матчей и пропустил два гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18