Дзюба травмировал вратаря "Челси" Менди

Фото: инстаграм Эдуара Менди/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что основной вратарь команды Эдуар Менди пропустил матч 5-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" из-за травмы, которую ему нанес нападающий "Зенита" Артем Дзюба в поединке Лиги чемпионов.

"Менди получил удар в концовке матча с "Зенитом" в Лиге чемпионов. Это было болезненное столкновение. Из-за него Эдуар не мог на 100 процентов вытягиваться в прыжке или приземляться на газон. Поэтому мы решили выставить в основе Кепу, который сыграл хорошо и не пропустил. Кепа справился с задачей", - приводит слова Тухеля Goal.

В нынешнем сезоне 29-летний Менди провел за "Челси" шесть матчей и пропустил два гола.

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